Casoli (Ch), 10 maggio 2018 – Bailey Dee e Harry Fontana: questi gli ospiti musicali di punta della dodicesima edizione del Custom Party che si terrà a Casoli (Ch) il 13, 14 e 15 luglio.

L’evento di musica anni Cinquanta, intrattenimento, riders e gastronomia non delude nemmeno quest’anno e lancia headliner internazionali di tutto rispetto che scalderanno il centro di Casoli. Il programma completo dell’iniziativa sarà presentato sabato 19 maggio all’Old School Diner di Casoli e in quell’occasione saranno svelati i nomi delle altre band che affiancheranno i leader.

“Anche per l’edizione 2018 abbiamo deciso di puntare in alto – spiega Nico Di Pendima dell’Old School Diner organizzatore dell’evento insieme all’associazione Number Twelve – il Custom farà di certo scatenare e ballare, come di consueto, numerosi appassionati di rock’n’roll provenienti da tutta Italia”.



Intanto gli ospiti annunciati, curati dalla direzione artistica di Dj Galeazzo, sono i seguenti: Bailey Dee (Chicago), regina del rockabilly che si esibirà con il suo repertorio tutto anni Cinquanta venerdì 13 luglio accompagnata dal Don Diego Trio; la star indiscussa della Lower Broadway Harry Fontana (Tennessee - USA)che salirà sul palco del Custom sabato 14 luglio sempre accompagnato dal Don Diego Trio e tanti altri ancora tra i quali ZZ King e i Lucky Lucianos. Tutti gli altri dettagli saranno svelati durante la presentazione di sabato prossimo.