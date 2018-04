Nel corso dell' attività straordinaria di prevenzione e repressione sono stati effettuati 92 posti di controllo, identificate circa 800 persone e controllati 900 veicoli, due dei quali risultati rubati, con 200 contravvenzioni al codice della strada e il ritiro di dieci patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. In particolare è stato arrestato un extracomunitario, L.G. le sue iniziali, da anni domiciliato nel pescarese, trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana destinata allo smercio sulla costa chietina e pescarese. Sette gli esercizi pubblici controllati e quattro le sanzioni amministrative. Una persona residente nel napoletano, che si trovava a San Giovanni Teatino, è stata raggiunto da foglio di via obbligatorio.