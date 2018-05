Lanciano (Ch), 16 maggio 2018 – Ultimo weekend di appuntamenti per (Con)fusioni Club Foyer, l’evento ideato da Luca Di Francescantonio e organizzato dall’associazione culturale “Arena7” con il patrocinio del Comune di Lanciano. Numerosi i visitatori che dal 7 maggio scorso, giorno dell’inaugurazione dell’iniziativa, hanno apprezzato l’esclusività e l’eleganza degli allestimenti della mostra fotografica alternativa che segue il percorso dell’incompiuto e della ricerca.

Incontri, salotti, reading e occasioni d'arte per l’evento che si avvale della preziosa collaborazione di Michela Piccoli, in qualità di curatrice della mostra fotografica, in collaborazione con Angelo Bucci; foto visual a cura di Enzo Francesco Testa.



Gli appuntamenti del weekend inizieranno venerdì 18 maggio alle ore 19.00 con la presentazione del libro “Confessioni di uno zero” di Giovanni Di Iacovo (Edizioni Castelvecchi) , a cura di Angelo Bucci; sabato 19 maggio alle 18.00 ci sarà la presentazione, a cura di Arianna Di Tomasso, del libro CAFFé LETTERARIO L'idea dell' amore (Flavius Edizioni) di Antonio Lera, professore all’Università dell'Aquila e presidente di Caffé Letterari d'Italia e d'Europa; sempre sabato 19 alle ore 19.00 la presentazione del libro IL TEMPO DEGLI ULTIMI CORSARI (Leonardo Nodari Editore) di Luca Romani a cura di Arianna Di Tomasso (segretario regionale di Caffé Letterari d'Italia e d'Europa); domenica 20 maggio alle 19.00 il finissage con dj set e buffet.