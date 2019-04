Come comportarsi in casi di pericolo e quando la propria impresa o attività commerciale viene rapinata da malviventi. Confcommercio lancia una serie di Workshop di sicurezza antirapina nell’ambito del progetto pilota, realizzato in collaborazione con il centro ricerche socio-psicologiche e criminologico-forensi, Themis, dal titolo “La gestione delle emozioni, una difesa in più”.







I primi due incontri sono in programma lunedì 8 aprile a Lanciano e Chieti. Il progetto, che rientra nell’ambito delle attività di Confcommercio finalizzate alla promozione della legalità e della sicurezza, pone l’attenzione sulla prevenzione di furti e rapine e sulle necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che organizzative, da adottare. Non basta. I workshop hanno l’obiettivo di spiegare agli interlocutori l’importanza di una corretta gestione delle emozioni e del comportamento umano in situazioni di pericolo. Come confermato dall’analisi criminologica, dalla cronaca nazionale e soprattutto dalle raccomandazioni delle forze dell’ordine, l’esito di una rapina è, infatti, strettamente correlata ai comportamenti che caratterizzano l’interazione vittima-rapinatore. Il workshop è rivolto agli imprenditori, ai quali, in piccoli gruppi, attraverso una didattica interattiva, sarà fornito uno strumento di difesa in più basato, a differenza dei tradizionali corsi di autodifesa, sulla presa di consapevolezza delle dinamiche emotive e comportamentali per la gestione di eventi, come la rapina, pericolosi ed altamente stressanti. Le prime due sessioni del workshop che si svolgeranno lunedì 8 aprile a Lanciano, a partire dalle 9.30 all’interno della delegazione della Confcommercio frentana in via Aterno, e a Chieti Scalo negli spazi del Nuovo Albergo, vedranno la partecipazione, oltre che di rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, di Anna Lapini, componente di giunta nazionale Confcommercio incaricata per la legalità e la sicurezza, di Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti e di Isabella Corradini, presidente Themis. “Ci aspettiamo- afferma il presidente Tiberio- una grande partecipazione della categoria in quanto i fenomeni criminosi ai danni di aziende e di attività commerciali sono, purtroppo, sempre più in espansione.”