Le cifre che in questi giorni erano state annunciate dall'amministrazione a testimonianza del miglioramento della gestione della cassa e dell'anticipazione di tesoreria sono state, infatti, attestate dall'Organo di Revisione: l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e' di 10.900.000,00 euro come riportato nel verbale n. 75 relativo alla verifica di cassa trimestrale". E' quanto comunicano il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio e l'assessore alle Finanze, Valentina Luise. "L'anticipazione di tesoreria al 31 marzo 2018 - spiega il Sindaco - si e' attestata al di sotto degli 11 milioni di euro. Si riscontra, dunque, un sensibile miglioramento, considerato che l'esposizione di tesoreria richiesta dal Comune, che per legge potrebbe arrivare fino ai 26 milioni di euro, e' passata dagli oltre 15 milioni di giugno 2017 ai 12.700.000,00 del 31 dicembre 2017, ai 10.900.000,00 euro di marzo scorso, cifra molto al di sotto della capacita' massima di anticipazione. Le misure adottate - evidenzia il Sindaco - iniziano, dunque, a mostrare i primi risultati positivi ma una migliore condizione dei conti del Comune la si potra' apprezzare soltanto nei prossimi mesi, in ragione della riorganizzazione della Societa' Teateservizi da cui ci aspettiamo la riscossione dei primi 35 milioni di euro di ingiunzioni (dei quasi 50 milioni accertati) che dovranno essere recuperati a causa del mancato versamento di tributi da parte dei cittadini". La Teateservizi - specifica l'assessore Luise - ha stilato un cronoprogramma, che verra' rispettato con rigore, riguardante tutte le richieste di ingiunzioni e solleciti. Agli importi dei tributi di competenza del 2018 si andranno ad aggiungere tutti i recuperi per le annualita' pregresse. Gia' dal 30 giugno prossimo avremo un quadro abbastanza completo dell'efficacia delle misure intraprese dalla Teateservizi".