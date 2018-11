Si tratta di un album dal cambiamento musicale piuttosto marcato rispetto ai lavori precedenti, contraddistinto da un suono sempre legato alla tradizione del cantautorato italiano, ma con tendenze più pop, dove le esperienze e le personalità dei 5 componenti della band vengono fuori, compattandosi in un sound nuovo.

La band picena, che ha da poco partecipato al tour “Ma(r)che Grande Spettacolo” insieme a Giobbe Covatta, è formata da Manlio Agostini (voce e chitarra acustica), Marco Pietrzela (flauto traverso), Alessandro Corradetti (pianoforte e testiere), Andrea Carlini (basso e cori) e Simone Biancucci (batteria e percussioni).

Il titolo del disco,“Cicatrici”, ha un forte connotato sia sociale che personale, perché riguarda tutte quelle esperienze e sofferenze che nel corso della vita, e della storia, hanno solcato un segno sulla nostra pelle. Una cicatrice che rimarrà sempre lì a ricordarci ciò che abbiamo vissuto; una ferita che ci ha fatto male, ma che ci ha reso ciò che siamo ora, come persone e come Paese. Nei testi, scritti da Manlio Agostini, si affrontano tematiche importanti, come il disastro di Genova (Cicatrici), le stragi di Mafia del '92 (L'elemento sorpresa), la lotta partigiana ascolana del '43 (3 ottobre 1943) e la drammatica malattia in età pediatrica (Benedetta nuova vita). Vi sono poi canzoni più intimistiche e filosofiche come Teoria dell’involuzione e La piramide dei bisogni, altre di stampo più leggero e dal ritmo incalzante come Spettacolo e Albe Adriatiche.

L’album, registrato presso l’AG Studio sotto la supervisione di Andrea Carlini, è stato mixato e masterizzato da Paolo Chiari al Mixtreme Studio di Terni e si avvale di importanti collaborazioni, come il chitarrista Sandro Di Nino e la cantautrice toscana Eleonora Tirrito. La splendida copertina, le illustrazioni e il progetto grafico sono opera dell'artista Marco Zaini.

Durante la presentazione verranno eseguite dal vivo alcune canzoni del disco, con vari ospiti d'eccezione. Sarà inoltre trasmesso in anteprima assoluta il videoclip ufficiale del brano "SPETTACOLO" realizzato da Federico De Marco.







Chiuderà l'evento un rinfresco offerto a tutti i presenti, per festeggiare insieme il nuovo album.

PER INFO: http://abetitogaleotta.wixsite.com/abetito#