In vista dell’importante manifestazione “La Notte dei Ricercatori” che si svolgerà a Chieti il prossimo 28 settembre, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Di Felice , comunica che ha dato mandato all’ufficio tecnico del Comune (Gestione Verde Pubblico e Manutenzione Strade), alla ditta Formula Ambiente e ad alcune imprese di effettuare dei lavori di manutenzione lungo il percorso dell’evento che coinvolgerà il centro storico cittadino.



«Questa mattina – fa sapere l’Assessore – operai e tecnici hanno iniziato gli interventi di manutenzione alla Villa Comunale che, dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set.

Si sta procedendo, dunque, alla pulizia del muro che costeggia il seminario regionale, allo sfalcio delle erbe, alla pulizia e all’abbellimento delle aiuole, alla sistemazione della ghiaia lungo i percorsi brecciati, alla pulizia delle griglie di raccolta delle acque bianche situate lungo la strada e all’interno della Villa e al rifacimento del dosso viario situato in prossimità dell’ingresso del Museo di Scienze Biomediche che ospiterà per l’occasione laboratori di antropologia e biologia, giochi scientifici, seminari divulgativi, visite guidate e proiezioni sulla facciata di piazza Trento e Trieste.

Chieti è pronta ad accogliere i tanti studenti, ricercatori, cittadini e curiosi che affolleranno il centro storico della nostra città».