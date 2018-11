A conclusione delle indagini condotte da Squadra Mobile della Questura, l'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. Alla sua identificazione gli investigatori sono arrivati esaminando le immagini riprese dalle telecamere del circuito di sicurezza dell'albergo. Dalla visione dei filmati emerge che l'uomo ha agito da solo, rimanendo all' interno dell'hotel per tutta la notte fino alle prime luci dell' alba quando, dopo aver danneggiato quindici porte di ingresso alle varie camere, compromettendone il sistema di accesso e aver messo a soqquadro diversi ambienti, divelto i cavi della rete internet della reception e aver consumato bevande alcoliche prese nella zona bar, si è allontanato dileguandosi nelle vie limitrofe.