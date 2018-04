Il Presidente Pupillo, nella nota richiamata, fa riferimento alla difficoltà a stipulare una convenzione con il Supercinema per problematiche di natura economica, quali la totale copertura delle spese generali che vanno dalle utenze, alle assicurazioni, alla presenza dei Vigili del Fuoco per l’aspetto della sicurezza, ma anche di responsabilità giuridico amministrative che l’Ente non è in grado di accollarsi senza una verifica precisa inclusa la ricerca di altre modalità di sostegno della legittima richiesta.



“Nessuna presa in giro. La Provincia è in gestione provvisoria – spiega il Presidente Pupillo - non avendo ancora adottato il bilancio di previsione 2018, adozione prevista per fine maggio – il che significa che nuovi impegni finanziari non possono essere assunti in base al testo Unico degli Enti locali. Tra l’altro, siamo in vista della fine dell’anno scolastico”.



Altresì, non è risultata praticabile seppur verificata con chi di competenza, l’ipotesi di utilizzare i locali di altre sedi scolastiche nelle immediate vicinanze del Convitto, registrandosi l’indisponibilità da parte degli stessi dirigenti scolastici per ragioni di capienza e di sicurezza che tuttavia trovano il loro fondamento.



“E’ mia intenzione convocare una riunione (prossimo 8 maggio) – aggiunge il Presidente Pupillo - con tutti i rappresentanti delle nostre scuole superiori per una ricognizione sulle esigenze legate a questo aspetto. L’incontro ha la finalità’ di delineare un quadro chiaro che ci consenta di mettere in campo un’azione mirata alla soluzione di un problema che considero una priorità, affinché non vengano discriminati gli studenti delle diverse scuole superiori della città che potranno giovarsi delle stesse provvidenze. E’ un dato oggettivo –aggiunge il Presidente - che lo storico Liceo Classico G.B.Vico si è potenziato negli ultimi anni ed ha accresciuto il numero degli studenti da accogliere. Dunque mancano spazi idonei per svolgere attività, comprese le Assemblee d’Istituto, ma non perderemo di vista questo obiettivo, abbiamo bisogno di pianificarlo al meglio con una prospettiva di continuità in vista del prossimo anno scolastico”.



“Confermo l’impegno – conclude il Presidente della Provincia di Chieti - a prevedere, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018, una voce di spesa per finanziare il problema degli spazi sollevato dal Convitto, a titolo di contributo o rimborso”.