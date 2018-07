E' previsto per lunedì 23 luglio il prossimo incontro di CasaPound Italia con i cittadini di Madonna degli Angeli, per discutere dei problemi del quartiere.





"È un icontro importante - spiega Francesco Lapenna, responsabile Teatino di CasaPound Italia - che darà continuità al lavoro svolto dalla comunità per il futuro della città, e per cominciare a risolvere i i disagi del quartiere".

"L'assemblea pubblica in programma affronterà in particolar modo il tema degli alloggi popolari e delle condizioni di degrado in cui versano le strutture comunali e soprattutto il tema della mala gestione dei canoni da parte degli uffici Ater che stanno mettendo in difficoltà diverse famiglie del quartiere. In questa occasione doneremo anche giochi ludici per il parchetto già precedentemente riqualificato insieme ai cittadini".

"Invitiamo quindi tutti i cittadini di Madonna degli angeli il 23 luglio prossimo a partire dalle ore 18.00 presso il Bar Sport per difendere insieme i nostri quartieri".