Il questore di Chieti Raffaele Palumbo ha disposto la chiusura per dieci giorni, con sospensione della licenza, del pub ''The Wanted'' e della braceria ''Bulldozer'' di Chieti Scalo ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I provvedimenti scaturiscono dall'operazione della Polizia che lo scorso 11 maggio ha portato all'arresto dei fratelli Simone e Andrea Di Muzio e di Michele Montuori, ritenuti responsabili in concorso fra loro di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. ''Stante il rinvenimento di un ingente quantitativo di stupefacente nonché di materiale idoneo alla pesatura e confezionamento di dosi - si legge in una nota della Questura di Chieti- è emerso che Simone Di Muzio, titolare e diretto esercente dei due locali pubblici, nonché gli altri due arrestati che risultano esserne dipendenti, all'interno degli stessi e in locali di pertinenza avevano realizzato un vero e proprio laboratorio finalizzato al confezionamento di dosi di stupefacente destinate al mercato chietino''.