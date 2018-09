Dal 5 al 7 ottobre piazza Marconi e via Avezzano a Chieti Scalo ospiteranno ”Street Food Time”, evento a carattere nazionale dedicato al cibo di strada di qualità che tornerà per la quarta edizione in città.

La manifestazione, organizzata da Blunel Srls, con l'intento sia di creare momenti di aggregazione sociale che di portare in città visitatori che daranno vita ad un circolo virtuoso di cui si avvantaggeranno tutte le attività commerciali cittadine e dell'intera provincia, attraverso la valorizzazione dell’artigianato di eccellenza, ha il patrocinio del Comune di Chieti e di Confartigianato Imprese Chieti - L'Aquila.









Il festival, a ingresso gratuito, è un evento itinerante a carattere nazionale che ha girato in lungo e in largo tutta la Penisola e che concluderà il tour 2018 a Chieti. I fornelli dei numerosi truck presenti provenienti da ogni regione si accenderanno alle ore 11,00 (eccezion fatta per il primo giorno che vedrà il taglio del nastro alle ore 18,00) e si spegneranno a tarda notte.



L'area del festival sarà la patria del cibo di qualità, gli alimenti genuini della tradizione culinaria italiana e l’uso di ricette tramandate di generazione in generazione sono gli elementi che caratterizzano i cultori del cibo di strada, consapevoli che esistono nelle nostre città, “paesaggi culturali” da difendere e conoscere. “

“Street Food Time” è un festival interessante, stuzzicante, appetitoso, succulento, in cui il “savoir faire” italiano si innesca sulla cultura del prodotto, della terra, della storia.