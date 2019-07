Cento libri sono a disposizione da oggi della Clinica pediatrica di Chieti, diretta da Francesco Chiarelli, per rendere più piacevole la permanenza in ospedale ai bambini ospiti della Piastra ambulatoriale pediatrica per malattie allergiche, di cui è responsabile Sabrina Di Pillo, e per malattie reumatologiche, di cui è responsabile Luciana Breda.