Il SIPE – Seminario Istruzione Presidenti Eletti – del Distretto 2090 del Rotary International è stato celebrato prima delle festività pasquali, presso l’hotel Promenade di Montesilvano (PE), con un focus specifico sulla formazione dei dirigenti che si apprestano ad assumere l’incarico per l’anno rotariano 2019/2020 e per i soci che vogliono impegnarsi nelle attività di servizio rotariane.





L’evento formativo, organizzato in collaborazione con i Rotary Club di Pescara, Pescara Nord, Pescara Ovest D’Annunzio e Vestini – Loreto – Penne, ha visto i numerosi partecipanti approfondire il significato del nuovo tema presidenziale “Il Rotary connette il mondo” che guiderà l’azione del DGE Basilio Luigi Ciuccia partire dal prossimo primo luglio.



“Il SIPE è un momento di grande importanza per la vita associativa rotariana – sottolinea il futuro Governatore Basilio Luigi Ciucci – aiuta chi avrà ruoli di responsabilità ad organizzare meglio il proprio lavoro. La giornata formativa è stata utile per focalizzare ed incrementare il servizio umanitario dei rotariani, migliorare la consapevolezza e l’immagine pubblica del Rotary International e rafforzare e sostenere i Club nelle loro azioni di servizio verso le comunità locali e internazionali. I principi del Rotary rimangono invariati, tuttavia, il modo di vivere il Rotary deve adeguarsi ai tempi con più flessibilità nelle riunioni, maggiore apertura verso la famiglia e i giovani, nuove forme di Club”. – conclude Ciucci.



Il Distretto 2090 del Rotary International comprende le regioni di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria ed è costituito da 68 Club che ogni anno condividono idee e risorse per promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua e servizi igienici, proteggere madri e bambini, sostenere l’istruzione e sviluppare le economie locali.