Nel corso di predetti controlli, veniva rinvenuto all’interno di una camera, occupata da due cittadini di nazionalità nigeriana, della sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta, e n. 38 banconote da 20 euro, risultate false. I due migranti, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Sulmona, venivano deferiti in stato di libertà per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per spendita ed introduzione nello Stato di banconote false.





Ulteriori controlli sono stati estesi anche in luoghi di intrattenimento al pubblico e nei casolari isolati, e verranno eseguiti anche nei prossimi giorni.