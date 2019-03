“DIVERSI DA CHI?Progetto di vita: percorso di autonomia e diritto all’amore”, è il titolo del convegno, ad ingresso libero, che si svolgerà Sabato 6 Aprile 2019, all’Aula B di Medicina presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio, in Via dei Vestini a Chieti Scalo.