Il controllo effettuato nel locale, svolto con l’ausilio di personale della SIAE di Pescara e di unità cinofile della Compagnia, permetteva di rinvenire circa 13 grammi di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) suddivise in numerose dosi, di cui evidentemente i detentori si erano liberati alla vista dei finanzieri che effettuavano il controllo.









Un paio di giovani venivano trovati in possesso di marijuana e spinelli e, nei loro confronti, si procedeva a segnalazione alla locale Prefettura per le sanzioni di carattere amministrativo.

Per la restante sostanza stupefacente si procedeva al sequestro ed alla segnalazione alla locale Procura della Repubblica a carico di ignoti.

Nel corso del controllo, si accertava, altresì, che uno dei deejay presenti nel locale per la serata danzante non era in regola con le norme in materia di diritti d’autore, in quanto deteneva decine di migliaia di files musicali illecitamente scaricati e, pertanto, nei suoi confronti si procedeva alla denuncia alla locale Procura con sequestro delle apparecchiature.

Gli esiti delle attività svolte ed i successivi approfondimenti venivano comunicati, per quanto di competenza in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Questore di Pescara, preso atto che all’interno del locale era tollerato l’uso di sostanze stupefacenti, tale da configurare una fonte di pericolo concreto, persistente ed attuale per la collettività nonché della gravità e recidività dei fatti, emetteva un’ordinanza di sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 90 giorni, che veniva notificata dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.