Le indagini antibelliche si sono rese necessarie per scongiurare la presenza di residui bellici prima dell'inizio dei lavori. "Dalle rilevazioni geofisiche GPR - spiega il geofisico Fabio Colantonio che ha curato l'analisi di rischio - è emersa a luglio la presenza di materiale ferroso compatibile con probabile ordigno bellico per forma, dimensione e risposta strumentale. E' stato necessario procedere con prudenza e incaricare una ditta specializzata in bonifica di ordigni. Le schegge rinvenute con un metaldetector dalla ditta incaricata in linea con le direttive del ministero della Difesa - spiega il responsabile CCM Luigi Natale - appartengono a una granata da 75mm. Una cosiddetta 'mina di circostanza', mine che venivano interrate con la spoletta rivolta in alto e al passaggio delle truppe nemiche esplodevano".