Grande successo, a Chieti, per l'iniziativa "Orientati al lavoro", open day promossi da Sportello EuropeDirect in collaborazione con Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, Academy ForMe, Università 'd'Annunzio' e Camera di Commercio Chieti Pescara e rivolti agli studenti del liceo scientifico Statale “Filippo Masci”, dell'Istituto tecnico statale "Galiani - de Sterlich" e del liceo linguistico "Isabella Gonzaga" di Chieti. La tre giorni, cui hanno partecipato oltre 200 ragazzi, era finalizzata a parlare del futuro lavorativo e ad illustrare le novità del mondo del lavoro e le nuove tendenze di un mercato in costante evoluzione.









Tra i relatori dei focus su start up e lavoro, il direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli, che ha parlato della situazione del lavoro in Abruzzo e del suo futuro sviluppo, Gianluca De Santis, della Camera di Commercio, che ha affrontato il tema "Le competenze digitali: scuola, lavoro, impresa", Fabrizio Di Marco, della Bcc Sangro Teatina, con la relazione dal titolo "La BCC per i giovani con Buona Impresa", Annalisa Michetti, Europe Direct Chieti, che si è concentrata sulle opportunità di mobilità all’estero, Guido Serafini, di Bper Banca, su "Il credito per le start up", e Giuseppe Bacceli, docente di economia politica alla 'D'Annunzio', su "Nuove tendenze del mercato del lavoro e impresa civile". Presentati, inoltre, diversi success case: Ilaria Scalera, influencer; Maria Belluzzi, di Conforto; Gianmaria De Felice, di Carrefour; Annalisa D'Incecco, seconda classificata al programma televisivo Rai "Il ristorante degli chef".

L'iniziativa "Orientati al futuro" si è chiusa con il convegno "Il futuro del lavoro tra Digitale, Green ed Economia Circolare". All'evento, che si è svolto all'università 'd'Annunzio', hanno partecipato il rettore Sergio Caputi, il portavoce Pmi del Comitato economico sociale Europeo, Pietro Francesco De Lotto, il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, Stefano Fricano, funzionario economico politica industriale, competitività e Pmi del Mise, Daniele Giangiulli, Gianluca De Santis, il responsabile E.E.N. dell'Agenzia di Sviluppo dell'ente camerale Chieti Pescara, Giovanni Marcantonio, Anna Morgante, docente universitaria, Paolo Nardella, avvocato e blockchain advisor consulenza e risorse, Mario Luigi Rainone, delegato del rettore alle attività di placement dell'ateneo e il direttore generale di Artigiancassa, Francesco Simone.