In servizio di pattuglia per le vie del centro storico ieri sera intorno alle 21.30, i Carabinieri notano due uomini parlottare in via Mater Domini: alla vista della pattuglia uno di loro scappa velocemente e si dilegua, mentre il secondo resta quasi “gelato” sul posto.

Si tratta di un cittadino di origine colombiana di 43 anni, da anni residente in città, che da subito non oppone resistenza. I militari però visti i precedenti specifici, il nervosismo accentuato dell’uomo ed in considerazione del fatto che l’interlocutore era scappato di gran carriera, decidono di perquisirlo, e qui la sorpresa: all’interno degli slip dell’uomo trovano un sacchetto rosa con quasi 36 grammi di marijuana. L’uomo probabilmente stava effettuando delle “consegne a domicilio” e sono in corso accertamenti per verificare l’identità degli acquirenti di quella sera e del fornitore dello stupefacente.

A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare dove i Carabinieri del Nucleo Operativo a Radiomobile e della Stazione di Chieti Scalo hanno rinvenuto una ulteriore dose e strumenti per il confezionamento.L’uomo è stata quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.