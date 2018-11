Due corsi per pizzaioli, due per pasticciere, due per cuoco, uno per operatore finanziario ed assicurativo e tre di lingua inglese: queste le attività che prenderanno il via e a cui parteciperanno 101 persone.

Academy ForMe ha partecipato ai bandi promossi dalla Regione Abruzzo, che ha messo a disposizione risorse per l'avvio di corsi di formazione gratuiti, a valere sul Fondo Sociale Europeo (Fse), principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti.

"E' sicuramente un segnale importante - commenta il direttore di Academy ForMe e di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli - l'avvio di percorsi di formazione per oltre cento persone del territorio, molte delle quali disoccupate, grazie ai bandi pubblicati dalla Regione Abruzzo. Le attività in questione consentono di avvicinarsi ai mestieri. In tempi di crisi durissima e con la situazione attuale del mercato del lavoro, far sì che i ragazzi possano avvicinarsi concretamente ai mestieri, con possibili sbocchi lavorativi anche nel breve periodo, è un'opportunità importantissima".