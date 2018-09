Il Sindaco Santilli, accompagnato dall’assessore comunale all’istruzione Eliana Morgante ed alla presenza della dirigente scolastica Franca Felli, ha fatto visita a tutte le sedi delle scuole cittadine per incontrare personalmente i ragazzi e le ragazze e fare loro omaggio dell’indispensabile compagno di viaggio e per formulare di persona l’augurio per un sereno e proficuo anno scolastico.

“Inizia un nuovo anno – ha detto il Sindaco Santilli – ed il primo giorno è sempre un momento importante. La scuola svolge un compito fondamentale, vi prepara ad aprire gli occhi sul mondo, ad affrontarlo ed a scoprirlo. Coloro che non conoscono il mondo non conoscono i propri diritti ed i propri doveri. Il vostro dovere è di imparare, di crescere per essere cittadini rispettati. Un ringraziamento va rivolto a quanti lavorano nel mondo della scuola, insegnanti e personale non docente, che pur tra tante difficoltà, ogni giorno si prodigano per il bene degli studenti. Vi rivolgo un appello, abbiate rispetto degli insegnanti che garantiscono la vostra crescita, la vostra educazione e la vostra formazione. Il compito delle istituzioni è quello di garantirvi il meglio, donarvi scuole sicure, moderne e all’avanguardia e di lasciare in eredità a voi e alla Città strutture scolastiche che rappresentino il meglio per il vostro presente ed il vostro futuro. Abbiate rispetto, quindi, delle strutture e degli arredi che sono a vostra disposizione perché ogni società civile che si rispetti la scuola rappresenta le fondamenta sulle quali poggiare le basi per un futuro solido”.







Il diario gratuito agli studenti di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 fa parte del progetto educativo che l’assessorato all’Istruzione, in sinergia con le scuole e finanziato dall’Inalpi, sta portando avanti con lo scopo di diffondere la Cittadinanza attiva tra i giovani. Si tratta di diari personalizzati, corredati di libretto delle giustificazioni e di ingresso posticipato, contenenti progettualità e notizie utili relative alle singole istituzioni scolastiche.