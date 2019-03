I padroni di casa, quarti in classifica nel girone B del campionato Promozione, sfidano il Pescara di Bepi Pillon, che da inizio campionato staziona stabilmente nei quartieri alti della graduatoria del campionato di serie B.



La gara sarà anche l’occasione per contribuire ad una causa benefica, a favore dei meno fortunati, dal momento che l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza e verrà utilizzato per la realizzazione di services da parte del Lions Club di Ortona che ha organizzato dell’evento.



I biglietti saranno in vendita, al costo di 5 euro, presso i botteghini dello stadio comunale.