Del rinvenimento sono stati prontamente informati i servizi veterinari della ASL per le verifiche e gli accertamenti sanitari del caso.

Le Guardie del Parco hanno sanzionato l’allevatore e presentato una notizia di reato alla Procura di Avezzano. Le mucche, lasciate al pascolo per tutto l’inverno, senza un ricovero, sono risultate, al servizio di sorveglianza, in evidente stato di malnutrizione. Dai primi accertamenti effettuati, sembrerebbe che gli animali, nonostante il terreno ricoperto dalla neve, non abbiano ricevuto foraggio nelle ultime settimane.

Un episodio simile si era verificato già 3 anni fa e lo stesso allevatore era stato denunciato dalle Guardie del Parco e dai carabinieri forestali.

L’episodio ripropone, purtroppo, la necessità di ricondurre il comportamento di alcuni allevatori al rispetto delle regole e delle norme vigenti.