E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, precisando quanto segue: "I conti consuntivi 2013, 2014, 2015 e 2016 sono stati approvati solo dalla Giunta e non dal Consiglio, comprovando e certificando il netto ritardo con cui si opera. Le operazioni di riaccertamento dei residui è un'operazione già fatta nel 2012 dal precedente Governo regionale di centrodestra che, oltre alla stessa, ha dovuto sanare i disastri dei governi precedenti, soprattutto tamponare il 'terremoto' non sismico, ma economico-finanziario causato dall'amministrazione Del Turco, riducendo a meno di un terzo i 4 miliardi di euro di debito ereditato, restituendo allo Stato i 176 milioni che il precedente governo di centrosinistra aveva stornato dai 576 concessi per il risanamento sanità, azione che ci è costata la non lodevole etichetta di 'Regione Canaglia'". "Ciò che rileviamo dalle sue dichiarazioni sul rendiconto 2016 - prosegue il consigliere di Fi - è che il disavanzo è di oltre 765 milioni, ovvero non c'è stato nessun miglioramento in questi 4 anni di governo targato D'Alfonso-Paolucci, anzi c'è stato un peggioramento rispetto al 2015. Aggiungiamo: il deterioramento dei bilanci della sanità, con i bilanci delle Asl che tornano a chiudere in passivo; la chiusura di aziende strumentali della Regione (oltre 150 dipendenti mandati a casa); il fallimento sul Tpl con il rischio di messa sul mercato nel 2019 della Tua; la mancanza di programmazione su attività culturali (tutte le istituzioni hanno visto un drastico taglio di risorse; ancor più grave, non è stato erogato nessuno dei finanziamenti deliberati nel 2017) e del turismo (dopo 4 anni viene nominato un assessore, per la necessità di assicurare una scarna e risicata maggioranza, ma i dati su presenze e movimentazione sono disastrosi); i richiami dell'Europa e dei vari ministeri su utilizzo dei fondi strutturali comunitari sul cui utilizzo siamo ai decimali in termini percentuali". "Per i consuntivi 2014, 2015 e 2016, che non conosciamo, non vorremmo - conclude Febbo - che la Corte dei Conti facesse gli stessi rilievi e censure fatte per l'esercizio 2013".