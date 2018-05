Nove bandiere Blu per l'Abruzzo quest'anno, una in più rispetto al 2017, grazie all'ingresso, tra i Comuni premiati dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee), di Scanno (L'Aquila) con il suo lago, uno dei 16 inseriti nella classifica 2018.

Conferma, inoltre, per otto località rivierasche giudicate in base a 32 criteri tra i quali gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle aree naturalistiche. Si tratta di Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi in provincia di Teramo, Fossacesia, Vasto e San Salvo in provincia di Chieti. Tra i 70 approdi premiati dalla Fee nel 2018 arriva la conferma per il porto turistico 'Marina di Pescara', l'unico nel tratto di Adriatico fra San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Manfredonia (Foggia).