La Palestra Popolare Johann Rukelie Trollmann di San Vito Chietino (CH) ha partecipato all’evento presentando il suo atleta Davide Mennuni , accompagnato all’angolo dai coach Maurizio Di Marco e Gloria Valentini. Alla fine del primo round, Mennuni, della Trollmann, si è imposto come nuovo campione regionale Abruzzo e Molise nei 64 kg, vincendo per RSC. "Il risultato di Davide è importante a livello individuale, perché è il giusto riconoscimento agli sforzi di un giovane atleta, che tanto ancora può sognare e raggiungere. - si legge in una nota dei responsabili della palestra - Ma è importante anche per noi, per la nostra piccola palestra, nata senza sponsor e senza finanziamenti".