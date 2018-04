In strada il prossimo 19 maggio. E' il giorno fissato, dal Comitato dei sindaci e dalle associazioni ambientaliste - Noimessidaparte, Wwf Zona frentana e Costa teatina, Legambiente, Cai, Nuovo Senso Civico e Libera, presidio di Tornareccio - per la manifestazione di protesta contro gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi progettati in Val di Sangro, in territorio di Atessa (Chieti), nelle localita' Piazzano e Saletti.