"Sara' un momento di confronto tra politica e mondo produttivo, per parlare di programmi e per ascoltare proposte, perche' se vogliamo cambiare dobbiamo ragionare su progetti tagliati su misura per i territori - commenta Nicola Campitelli, coordinatore della Lega per la provincia di Chieti - Non possiamo piu' permetterci di aspettare: occorre una politica propositiva capace di accettare le sfide Industry 4.0". All'incontro parteciperanno i tre parlamentari eletti dalla Lega in Abruzzo: gli onorevoli Giuseppe Bellachioma e Luigi D'Eramo e il senatore Alberto Bagnai e il professor Piergiorgio Landini. "Un territorio come quello della Val di Sangro - sottolinea l'onorevole Bellachioma, coordinatore regionale del movimento - storicamente valore aggiunto per l'economia della regione Abruzzo, ha subito e sta subendo i contraccolpi della crisi, con tanti posti di lavoro persi. Servono, per le aree industriali, ragionamenti strategici, che guardino al miglioramento di collegamenti e trasporti, oltre che alla qualificazione di figure professionali. Il governo di centrosinistra della Regione Abruzzo ha consegnato al territorio molte parole e pochi fatti, piegandolo a una lenta dismissione economica. Attraverso l'ascolto, la proposta e il lavoro, la Lega e' pronta a invertire questa tendenza".