I balordi si sono introdotti intorno alle 20 all' interno dell'ufficio, che si trova in via Colle Sant' Angelo. Il titolare dell' attività era in procinto di chiudere quando i rapinatori, entrati velocemente, cacciavite in mano, lo hanno aggredito, malmenandolo con violenza, uno dei tre aveva un tirapugni , e rapinandolo di tutto il contante che aveva con sé, circa 500 euro. Poi sono fuggiti su una Fiat Doblo bianca. Augusto Caporale , ferito ed insanguinato è riuscito a trascinarsi fuori dall' Agenzia e a cercare aiuto ad un vicino che ha chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine Sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo all' ospedale di Lanciano dove si trova ricoverato. I carabinieri della compagnia di Atessa, subito giunti sul posto stanno ricostruendo l' accaduto, mentre è partita la caccia ai tre.