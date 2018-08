Giovedì 23 agosto la presentazione dell’opera in occasione della 48esima edizione della Mostra





Guardiagrele (Ch), 21 agosto 2018 – Si terrà giovedì 23 agosto alle ore 18.00 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore la presentazione del restauro e ricomposizione della Croce di Nicola da Guardiagrele. L’importante appuntamento, al quale parteciperanno Mons. Bruno Forte (Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto), la dott.ssa Rosaria Mencarelli (Soprintendente di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo), il prof. Nicola Mattoscio (Direttore Generale della Fondazione Pescarabruzzo), il prof. Gianfranco Marsibilio (Presidente dell’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese), l’avv. Simone Dal pozzo (Sindaco di Guardiagrele), il prof. Gabriele Vitacolonna (Direttore del Museo del Duomo) e don Nicola Del Bianco (Prevosto di Santa Maria Maggiore), è uno degli appuntamenti più attesi della 48esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di scena a Guardiagrele fino a domenica prossima.

Il progetto per l’elemento espositivo della croce di Nicola da Guardiagrele è degli architetti Sergio Bacelli e Piero Ferretti ed è stato realizzato grazie al contributo economico della fondazione Pescarabruzzo.

La figura di Nicola di Andrea di Pasquale rappresenta per Guardiagrele, che al grande artista ha dato i natali, un simbolo attorno al quale la comunità trova un sicuro e prestigioso elemento di riconoscimento e identità. Per tale motivo l’Ente Mostra, sensibile alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale del territorio, si è adoperato affinchè sia data più adeguata sistemazione a ciò che resta di una delle creazioni più significative del maestro. I frammenti della croce processionale che Nicola da Guardiagrele realizzò nel 1431, dopo l’esperienza fiorentina e l’incontro con la bottega di Lorenzo Ghiberti, piena espressione della sua maturità artistica, saranno ricomposti e custoditi all’interno di una vetrina espositiva che sarà poi collocata nel Museo di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele.

Intanto la Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, organizzata dall’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese con il patrocinio della Regione Abruzzo, Assessorato alle Attività Produttive, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e del Comune di Guardiagrele, va avanti e sarà visitabile fino a domenica 26 agosto con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 23.00 presso il Palazzo dell’Artigiano.