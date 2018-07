Dopo il grande successo dello scorso anno, torna ad Archi (Ch) il Palio delle Quintane . Il 19 agosto prossimo il piccolo borgo autentico del Chietino ospiterà cavalli e cavalieri in una suggestiva cornice in mezzo alla natura a pochi passi dal centro storico per la seconda edizione dell’evento.



L’iniziativa, organizzata dal Comune di Archi, durerà l’intera giornata e sarà così articolata: la mattina sarà dedicata ad una passeggiata a cavallo lungo un percorso di circa 20 km tra le bellezze naturalistiche del territorio, a seguire ci sarà il pranzo all’aperto al quale potranno liberamente partecipare tutti e che sarà allietato da musica e intrattenimento, il pomeriggio si potrà assistere alla gara.









Ogni cavallo sarà abbinato ad una contrada differente. I rioni si sfideranno nel pomeriggio quando i cavalieri abbinati alle contrade, che saranno circa dieci, gareggeranno in un percorso di 100 m e cercheranno di centrare con le loro lance gli anelli appesi lungo il tragitto. La squadra vincitrice, ovvero quella che centrerà più anelli nel minor tempo possibile, avrà diritto ad una cifra non in denaro ma da utilizzare in opere concrete, come ad esempio apportare delle migliorie alla contrada.

“E’ un modo per unire l’utile al dilettevole – spiega il sindaco Mario Troilo – e anche quest’anno avremo cavalli provenienti anche da fuori regione”.