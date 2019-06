Si terrà domenica 9 giugno la seconda edizione di “Borgo in Fiore”, il concorso organizzato dall’associazione Pro Loco Archi con il patrocinio del Comune, che ha la finalità di rendere più accogliente, elegante e piacevole il paese, già inserito per la sua bellezza nella prestigiosa rosa dei Borghi Autentici d’Italia.

Protagonisti saranno i cittadini che abbelliranno a tema libero le case del centro storico; al concorso potranno partecipare anche i residenti delle diverse contrade attraverso composizioni mobili. Gli allestimenti saranno valutati, oltre che dai visitatori che potranno votare l’intera giornata del 9 giugno le opere , da una giuria esterna nominata dall’associazione Pro Loco. La somma dei voti decreterà i vincitori: i primi tre classificati delle composizioni stabili realizzate dagli abitanti del centro storico e il primo classificato di quelle trasportate dalle contrade si aggiudicheranno dei premi, mentre a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e di merito per aver abbellito il paese con le colorate decorazioni floreali di finestre, balconi, terrazzi e spazi pubblici.

Oltre al concorso, nell’intera giornata di promozione del territorio e delle sue bellezze, si potranno ammirare, tra i vicoli del borgo, artisti abruzzesi impegnati in estemporanee di pittura.







Borgo in Fiore inizierà alle 10.30 del mattino con la visita guidata che concederà l’opportunità ai visitatori di ammirare le ricchezze storiche e architettoniche del borgo medievale; alle 13.00 ci sarà la possibilità di pranzare in largo Fontana ammirando il paesaggio di tutta la vallata del Sangro fino al mare Adriatico; alle 15.30 sarà il momento dei più piccoli con giochi e animazione; alle 19.00 invece si terrà la premiazione del concorso. A seguire musica dal vivo e intrattenimento con Calavera Rock Project.

Insomma un’intera giornata dedicata alla creatività e alla bellezza del borgo fiorito.