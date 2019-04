A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca a seguito della decisione del massimo organo di giustizia amministrativa.

In considerazione di questa decisione il Comune è quindi legittimato a procedere con la nuova gara, già pubblicata, al fine di consentire in tempi rapidi di attivare un servizio gestione rifiuti più efficiente, innovativo ed adeguato alle nuove esigenze della comunità.

La linea seguita dal segretario generale e dal responsabile del Servizio Ambiente di questo Comune di annullare la prima procedura di gara per mancanza della relazione preliminare è stata ritenuta corretta e motivata.