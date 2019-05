In particolare è stata riaperta la carrabile che conduce dalla zona dei “ruderi di S. Egidio” fino al piazzale di Campo Imperatore, ricoperta nei giorni scorsi da copiose nevicate, con accumuli importanti che in alcuni tratti hanno raggiunto i due metri di altezza. Tali precipitazioni hanno reso necessario l’utilizzo della nuova turbina che la provincia impiega nel comprensorio di Campo Imperatore. Si raccomanda di procedere su queste strada con la massima cautela, in modo particolare sugli ultimi tornanti che conducono all’arrivo della funivia, per la presenza dei muri di neve ai lati della strada. Il consigliere delegato alla viabilità, Pierluigi Del Signore, plaude al lavoro svolto dagli addetti, anche in presenza di condizioni gravose, per consentire a turisti e operatori di svolgere tutte le attività che questo magnifico luogo consente. Nello stesso periodo dello scorso anno – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, con il nostro lavoro abbiamo permesso alla carovana del giro d’Italia di arrivare in questi luoghi, dimostrando professionalità e responsabilità di un Ente che, per il territorio e le municipalità, rappresenta un punto di riferimento ormai imprescindibile.