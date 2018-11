Il Segretario regionale della Democrazia Cristiana Angelica Bianco raccoglie l'istanza ed interviene dicendo che la dignità umana non ha prezzo, sono trascorsi troppi anni e 5 governi si sono susseguiti ed i cittadini restano fuori dalle proprie case di appartenenza. Vi è un abbandono da parte delle istituzioni e del Governo ormai da troppo tempo. Chiederemo all' On. Gianfranco Rotondi Presidente Nazionale Democrazia Cristiana di far luce sul motivo che da bene 9 anni ha bloccato i lavori post sisma." E chiosa:" un capitolo intero del nostro programma regionale Dc,Udc sarà dedicato al tema della Ricostruzione".