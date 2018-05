La società organizzatrice dell’Addesi Cycling con Pierpaolo Addesi in testa (atleta in forza al club del Team Go Fast e plurimedagliato nel paraciclismo) nel proprio curriculum ha portato avanti una serie di iniziative confermandosi una realtà in forte crescita del ciclismo abruzzese per l’organizzazione di eventi nel paraciclismo e in modo particolare nel settore giovanile.

Quella di sabato 26 maggio sarà una giornata di spettacolo garantita dall’eccezionale presenza di atleti di grande prestigio come step importante per la fase centrale della stagione che prevede il campionato italiano nella prova in linea a Boario in Lombardia (1°luglio), la Coppa del Mondo in Olanda (6-8 luglio), i tricolori su pista a Torino il 21 luglio e i Mondiali a Maniago in Friuli Venezia Giulia dal 2 al 5 agosto.

In via di definizione il programma ufficiale della cronometro con tutti gli orari di partenza e le batterie divise in base al grado di disabilità, in aggunta alla vetrina che questa manifestazione riserverà agli esordienti e agli allievi FCI di scena nell’esercizio della gara contro il tempo nell’ambito del Challenge d’Abruzzo sul medesimo percorso dei ciclisti disabili.