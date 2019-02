Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia", un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Petitti. Non a caso nei giorni scorsi è stato ribadito dall'ambasciatore Francesco Saverio Nisio che l'Italia è per i vacanzieri della Repubblica Ceca la seconda meta turistica in assoluto, con oltre 600.000 presenze. Con il collegamento aereo bisettimanale da Pescara l'Abruzzo mette in gioco tutto il suo appeal, fatto di natura, tradizione, storia, enogastronomia, dalla neve alle spiagge, per una "vacanza attiva".