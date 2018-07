Lo scopo è quello di rilanciare il Turismo Equestre in una terra vocata ai cavalli e con una vecchia tradizione equestre, portando alla luce le peculiarità di un territorio vasto ed ancora in parte inesplorato. I colori dei faggeti, che ospitano silenziosi lupi e cervi all’ interno di un’ ecosistema perfetto e poco condizionato dall’uomo, riscaldano gli animi dei viandanti a cavallo. Le acque chiare dei laghetti naturali si susseguono quasi a voler interrompere il viaggio di cavalli e cavalieri che potranno rinfrescarsi ed abbeverarsi negli specchi d’acqua, gli stessi che durante la giornata, specie d’ estate, vengono assaliti dalle vacche al pascolo.









Sui pendii delle verdeggianti vette gli alberi si piegano invitati dal delicato tocco del vento, qui le aquile si librano fra gli spazi infiniti del cielo ed i grifoni, col le loro teste piegate in avanti durante il volo, sembrano accompagnare cavalli e cavalieri in zone dove regna il silenzio e lo spopolamento della montagna si percepisce forte. Iniziative come queste ed il Turismo Equestre in generale, possono dar vita a nuove forme di turismo anche laddove il fenomeno dell’ allontanamento da parte dell’ uomo e contemporaneo e delle attività produttive è presente, portando nuove forme di economia locale e di fruizione del territorio con la “soluzione” più ecologica che abbiamo a disposizione: gli equidi! Che sia un cavallo, un asino o un mulo di certo è innegabile la grande valenza “curativa” di questi animali in zone così dette “svantaggiate”, che possono ritornare a “rinverdire” al loro passaggio!







L’Abruzzo, una terra forte e gentile proprio come il cavallo, ricca di emozioni, vi aspetta per vivere la natura, gli usi ed i costumi e le tradizioni della gente d’ Abruzzo che gioisce al passaggio di amazzoni e cavalieri in sella ai loro fedeli destrieri.

Per maggiori info e per prenotazioni escursioni a cavallo nella zona di Tornimparte:

I Cavalieri dei Quattro Terzi – Tornimparte (AQ)

A.s.d. affiliata Fitetrec-Ante

Francesco Colaiuda Cell. +39 338 7040253