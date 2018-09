Il nuovo Direttore Porcu di recente nomina, ha ricoperto l’incarico di comandante Provinciale di Cagliari, Caserta, Nuoro e Sassari e incarichi nella Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, nella Direzione Centrale per L’Emergenza e da ultimo di Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale.

Il nuovo Direttore Regionale, nel ringraziare l’ing. NANNI per il lavoro svolto, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo affidatogli, garantendo massimo impegno e determinazione.