Nella prima mattinata del 25 settembre 2018, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano unitamente a quelli della Stazione Capoluogo, diretti dal Capitano Pietro Fiano, traevano in arresto per furto con strappo, S.G., classe 1969, originario di Avezzano.

L’uomo, con numerosi precedenti penali, intorno alle ore 07.00, approfittando di un momento di distrazione di una 53enne avezzanese intenta a pagare un ambulante in piazza mercato, le strappava dalle mani il borsellino contenente denaro, documenti e tessere bancomat. L’immediato intervento di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile consentiva di raccogliere dalla stessa vittima e da alcuni testimoni, fondamentali indicazioni sullo scippatore che veniva rintracciato in una strada limitrofa mentre tentava di allontanarsi camuffandosi fra le persone presenti al mercato. La refurtiva, parzialmente recuperata, veniva immediatamente restituita alla legittima proprietaria. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione per rimanervi agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.