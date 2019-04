Una giornata davvero speciale e carica di sogni ed aspettative quella di ieri per 4 giovani atleti della Asd Arcieri Anxanon di Lanciano che sono stati convocati a Roma per essere osservati dallo staff tecnico della nazionale.

Si tratta di Alberto D'orsogna, campione regionale di categoria, Elisabetta Flamminio, campionessa regionale di categoria, e Giuseppe Flamminio. I tre giovani e promettenti arcieri, grazie agli importanti risultati ottenuti, hanno attirato l'attenzione da parte della Federazione Italiana Tiro con l'Arco che vuole metterli alla prova e valutare la loro preparazione. I giovani atleti, accompagnati dal tecnico Francesco Flaminio sono stati convocati al Palfitarco della Capitale. Grande soddisfazione viene espressa dall' Associazione sportiva Anxanon che sottolinea come gli arcieri frentani siano un orgoglio per tutta la città di Lanciano e per il territorio abruzzese.