A sx VITTORIO GIARDINO, a dx ANDREA ROSSI PRINCIPE

Andrea non ha perso un set durante tutto il torneo e a questo punto si conferma al primo posto della speciale classifica che porterà alle finali di Milano a novembre i migliori ragazzi d’Italia della categoria. L’atleta frentano con il suo allenatore Lello Di Loreto saranno a Tirrenia nei prossimi giorni per un raduno nazionale presso il centro di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana Tennis. Da segnalare l’ottimo secondo posto di Vittorio Giardino al ritorno ad un risultato di prestigio dopo un anno caratterizzato da diversi infortuni. Nel settore femminile nota di merito nell’under 14 per Asia Zulli che è uscita ai quarti di finale dopo aver battuto diverse ragazze con classifica superiore alla sua. Infine nota di merito per Yury Di Biase che si è aggiudicato il torneo di terza categoria a Penne.