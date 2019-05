Gli alunni, dopo aver approfondito a scuola alcune tematiche economiche, hanno scelto la Filiale di Silvi, dove la Carifermo è presente dal 1992, per conoscere più da vicino l’attività bancaria.



In apertura il Direttore della Filiale Antonio Camplone ha portato il saluto dell’Istituto e parlato dell’importanza della Banca nel territorio abruzzese.

Quindi gli studenti, guidati dalle persone dell’agenzia, hanno approfondito i principali concetti legati al mondo bancario per poi visitare gli uffici e divertirsi nell’effettuare alcune operazioni allo sportello.



La visita è terminata con le interessanti e curiose domande fatte dagli alunni al Direttore della Hub di Pescara Fabrizio Ranalli.



“È stata una bella occasione per metterci in gioco e spiegare ad un pubblico molto diverso dalla clientela abituale, come funziona una filiale e cosa facciamo ogni giorno. Siamo stati contenti di aver avuto questa opportunità e che la visita sia stata molto apprezzata dalla Scuola”. Afferma il Direttore della Filiale Camplone.