Taste of Lanciano propone per il 26 luglio dalle 20.30 un nuovo appuntamento di " cena sotto le stelle " nel centro di Lanciano, nell’ambito de “I Giovedì dello Shopping e del Gusto”, organizzati dal Comune di Lanciano, per animare le serate estive del centro città con shopping, musica e buon cibo;





Si tratta di un appuntamento settimanale con la “Costellazione del gusto” nel cuore di Lanciano con un’unica tavolata ideale che unisce il centro storico e il centro città; 15 ristoranti collocheranno i tavoli all’aperto e proporranno altrettanti menù al prezzo di 15€ o 20€.

Il tema della serata del 26 luglio sarà "La Pantera Rosa - Dress code: Pink”

Per questa ultima sera della fortunata seconda edizione dei “Giovedì del gusto” ci siamo lasciati ispirare dai nostri cugini e rivali storici d’oltralpe, che recentemente si sono qualificati campioni del mondo, ma per stemperare la rivalità tra Italia e Francia, e per prenderci una rivincita, abbiamo pensato di rendere più spiritosa la serata prendendo in prestito la goffaggine dell’ispettore Clouseau nel film “La Pantera Rosa”.

L'appuntamento per la cena sotto le stelle è con i ristoranti aderenti del centro città:

La Torre Lanciano Spazio 33 Ristorante Taverna Del Marinaio Osteria Patria Lanciano Il Chiostro Ristorante La Corona Di Ferro di Magnacca GiovanniRistorante Ai Vecchi Sapori Osteria 101 Natural Bistrot Il Buono per Tutti PUB Tamarillo Brillo Il Pastore Abruzzese Ristorante Taverna Anxa Ristorante Pizzeria da Carlino Birreria La Porta Amici della forchetta

E' possibile contattare direttamente i ristoranti per le prenotazioni.

La serata prosegue in Piazza Plebiscito dalle 22 con un concerto di una selezione dei migliori gruppi della scuola di musica “Il paese della musica”.

Continuano inoltre con grande successo le visite guidate, organizzate a partire dalle 21.30, a cura di Domenico Maria del Bello e Ada Giarrocco, nell'ambito del Progetto Chiese Aperte 2018 dell'Associazione La Santa Casa.

Per informazioni: www.tasteoflanciano.com

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/634234640265501