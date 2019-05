L’incontro, che avverrà nei locali della Scuola a Tornimparte, fa parte del ciclo di eventi “La Scuola incontra la Storia”, un ampio progetto di approfondimento di temi storici realizzato dalla Scuola Verne in collaborazione con Enti locali ed Associazioni.

La conferenza ripercorrerà gli avvenimenti che, nell’arco di un anno circa, portarono dalla Liberazione alla nascita della Repubblica Italiana e vedrà la partecipazione del docente di Storia David Adacher, del Presidente dell’IASRUC Carlo Fonzi, dello scrittore Arnaldo De Paolis. Ci saranno , inoltre, gli interventi del Sindaco di Tornimparte Giacomo Carnicelli e del Dirigente dell’Istituto “Comenio” Gilberto Marimpietri.

Al termine dell’incontro, gli alunni riceveranno in dono una copia della Costituzione ed una copia del libro “Azza” di Arnaldo De Paolis, donato dal Comune di Tornimparte che ha inserito questa manifestazione all’interno de “La Scuola in comune”, un insieme di interventi, predisposto annualmente dall’Ente, per sostenere la Scuola quale elemento centrale di ogni Comunità. "Azza" racconta la storia di Nevio, un carbonaio che si emancipa attraverso la scoperta della natura, la lettura dei libri, il sentimento dell’amore e l’adesione a una formazione partigiana; dopo una vita in una grande metropoli, il ritorno nel piccolo borgo abruzzese dov'è nato chiuderà il cerchio della sua vita. Un romanzo che darà tanti spunti di riflessione ai nostri Studenti!