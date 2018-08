San Salvo (Ch), 9 agosto 2018 – Daniele Tedeschi, Diego Spagnoli, Claudio Golinelli detto “Il Gallo”, Andrea Innesto detto “Cucchia”, Clara Moroni e Aberto Rocchetti: saranno questi gli ospiti dell’edizione 2018 de “La Notte di Vasco” che si terrà il 17 agosto prossimo sul lungomare “C. Colombo” di San Salvo Marina.

I musicisti ufficiali di Vasco Rossi, quelli che hanno accompagnato il Blasco nazionale nelle numerose tournèe e partecipato agli album che hanno fatto la storia della musica rock italiana, saranno accompagnati per l’occasione dalla voce di Antonio Renzone dei Senza Resa, nota cover band di Vasco.

A completare la rosa degli ospiti ci saranno anche Clara Moroni , cantante e vocalist del rocker di Zocca, e Diego Spagnoli, direttore del palco del Modena Park e componente attiva di tutti gli spettacoli.

Il concerto, organizzato da Eventi & Servizi srls in collaborazione con il Comune di San Salvo, sarà a ingresso completamente gratuito.

Un evento unico nel suo genere che si ripete ogni anno nella cittadina adriatica e che raccoglie numerosi fan provenienti anche da fuori regione per cantare insieme ai musicisti ufficiali di Vasco le storiche “Ogni volta”, “Siamo solo noi”, “Senza parole”, “Rewind” e “Alba chiara”. Un live pieno di energia e adrenalina quello del 17 agosto in perfetto stile Vasco.