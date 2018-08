La manifestazione, organizzata dall'agenzia P.A.I. srl, esclusivista di zona per le regioni Abruzzo/Marche, sarà presentata da Bruno Barteloni.

Saranno circa 20 le concorrenti provenienti dall’intera regione che hanno superato le selezioni provinciali, che si contenderanno in passerella il prestigioso titolo abbinato all'azienda di cosmetica e alimentazione naturale. La vincitrice della fascia di "MISS EQUILIBRA ABRUZZO" prenderà parte alla prefinale di Jesolo di Miss Italia, dal 3 all'8 settembre, dove verranno scelte le 30 finaliste che affronteranno la diretta televisiva su LA7 del prossimo 16 settembre, presentata da Francesco Facchinetti.



Tra gli ospiti dell’evento, il gruppo "Crew 08" della "ASD AREA 3" di Claudia Belfatto, il violinista Stefano Camilli ed il talentuoso Marco Boni, reduce dai successi televisivi nel programma di Rai 1 "Ti lascio una canzone" condotto da Antonella Clerici. Prevista anche l'esibizione delle pluricampionesse nazionali di ginnastica ritmica della "ASD ARMONIA D'ABRUZZO" di Germana Germani



Un ringraziamento all’amministrazione comunale per aver creduto nell’evento che mancava da Chieti da molti anni è giunto dall’organizzatore Camillo Del Romano.

«Come amministrazione comunale ci siamo impegnati con l'agenzia P.A.I. srl perché Chieti potesse ospitare la finale di Miss Equilibra Abruzzo – ha commentato l’Assessore Bevilacqua –. Erano in ballo anche altri capoluoghi della regione ma con tenacia e determinazione l’amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi questo importante evento nazionale. Il ringraziamento va a Camillo Del Romano e agli sponsor che, fattivamente, hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione».

Di evento importante per la città ha parlato anche l’Assessore Antonio Viola che, in conferenza stampa, ha ringraziato il collega Bevilacqua tra gli artefici dell’evento. «Il Comune non ha impiegato risorse proprie per la manifestazione – ha commentato l’Assessore alle Manifestazioni – ma grazie alla generosità di alcuni sponsor, ancora una volta, è stato possibile organizzare a Chieti un evento di qualità a dimostrazione che è possibile fare cose belle per la città se si riesce a fare squadra. Dopo l’Assemblea Nazionale dei Giovani Amministratori, la cerimonia per il conferimento della medaglia d’oro al Merito civile alla Città di Chieti, la Settimana Mozartiana, il festival della Magia e le selezioni di Sanremo Giovani è la volta di Miss Italia».

La manifestazione è ad ingresso gratuito con posti a sedere fino ad esaurimento