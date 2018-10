"Gli aquilani non devono dimenticare la Grande guerra: per questo è auspicabile che espongano le bandiere tricolori sui balconi e che i commercianti abbelliscano le vetrine con i colori simbolo del nostro Paese”





E' l'invito del circolo di Fratelli d'Italia dell’Aquila in vista del 4 novembre, giornata in cui vengono celebrate l'Unità Nazionale e le Forze Armate.

"L'Italia 100 anni fa si scoprì Nazione ed oggi, grazie ad una mozione presentata da Fratelli d'Italia che prevede celebrazioni speciali, possiamo celebrare degnamente l'anniversario che troppi anti italiani hanno cercato di screditare e rimuovere" si legge in una nota di Fdi.

"Il 4 novembre il nostro pensiero riconoscente va a quanti hanno sacrificato la propria vita, ai soldati che hanno combattuto sul Carso e sul Piave, ai marinai nell'Adriatico e nei sommergibili, ai pionieri dell'aviazione”

"Per onorare la vittoria e i nostri eroi, per tornare a parlare del nostro popolo e della nostra patria invitiamo tutti gli aquilani a esporre con orgoglio il tricolore”.