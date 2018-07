Salirà sul palcoscenico il batterista Lorenzo Tucci in Trio con Luca Mannutza al pianoforte e Luca Fattorini al contrabbasso. Lorenzo Tucci, batterista e jazzista di fama internazionale, per questo nuovo trio, di cui è leader, decide per questo concerto di eseguire brani tratti dal suo ultimo lavoro Sparkle. In questo album, Tucci ha dimostrato le sue doti straordinarie di compositore sia quelle di performer, che apprezziamo già da lungo tempo. I due ‘brani omaggio’ a Sting e Pino Daniele (rispettivamente ‘Seven Days’ e ‘E po’ che fà’), rivisti completamente seguendo i canoni del jazz, sono grande bellezza. I brani spaziano da atmosfere più intime e riflessive a ritmiche complesse e articolate, senza mai perdere di vista l’importanza della melodia che Tucci, in questo progetto, vuole esaltare. Tutto si fonde in uno stile di jazz contemporaneo, nel quale sia il pianista Luca Mannutza, partner stimatissimo da Tucci, sia il più giovane Luca Fattorini, nuovo talento del contrabbasso italiano, sono a proprio agio, tessendo insieme al leader trame dal sapore nuovo, vivace, moderno, dando vita ad uno stile di jazz che ha ancora molto da dire. Lorenzo Tucci è fra i batteristi italiani più richiesti. La sua ecletticità e l’enorme talento gli hanno permesso di diventare il partner immancabile di numerose star del Jazz. Numerosi i suoi dischi di successo: Tranety, Touch, Drumonk, Lunar, Drumpet (solo per citarne alcuni) progetti in cui dimostra la capacità di esprimersi in formazioni molto diverse fra loro. Tucci insieme a Fabrizio Bosso e Daniele Scannapieco è stato il fondatore degli High Five quintet considerata per anni la migliore formazione jazz italiana, al loro attivo sei CD tra cui un live registrato al Blue Note di Tokyo, uno dei templi del jazz mondiale. Proprio con gli High Five quintet nel 2006 incidono “Handful of soul” con il crooner Mario Biondi, oltre 500,000 copie vendute in tutto il mondo. Negli anni ha collaborato con numerosi artisti del calibro di Phil Woods, Tony Scott, Ronnie Cuber, George Garzone, Mark Turner, Tim Warfield, Emmanuel Bex, Kirk Lightsey, George Cables, Joanne Brakeen, Fabrizio Bosso, Massimo Urbani, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Flavio Boltro, Giovanni Tommaso, Mario Biondi, Max Ionata, Maurizio Giammarco, Karima, Stefano Di Battista, Dado Moroni Max Ionata, Rosario Giuliani, Daniele Scannapieco e molti altri. Nonostante le prestigiose collaborazioni queste non hanno mai limitato Tucci dal ruolo di band leader realizzando progetti poliedrici, in cui l’artista esprime le sue capacità di compositore, arrangiatore e profondo conoscitore dell’universo jazz.